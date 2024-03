Obituário - 2 de março de 2024

Dilson de Oliveira Nunes

(Santo André, 2-2-1947 – 25-2-2024)

Faleceu, domingo, aos 77 anos, o criador e editor da revista eletrônica “O Ginásio Utinguense”, dedicada aos ex-alunos veteranos da Escola Amaral Wagner e ao Distrito de Utinga, em Santo André.

Dilson de Oliveira Nunes falece dias após ter postado o número 60 da revista, em seu ano V de circulação. “Memória”, que sempre acolheu as edições de “O Ginasiano”, considera a revista uma das boas novidades do moderno jornalismo do Grande ABC.

“Dilson, um sujeito amigo, puro, humilde, agregador porque conseguiu unir os ex-alunos do Amaral Wagner, fez a revista do AW que chegou a 60 edições. Vai fazer falta”, comenta Milton Martins, um dos articulistas de “O Ginásio Utinguense”.

Dilson de Oliveira Nunes era filho de Dionísio Nunes e de Dalila de Oliveira Nunes. Foi sepultado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, na Vila Curuçá, em Santo André. Deixa a esposa Maria Madalena Siqueira Nunes, revisora e seu braço direito à frente da revista eletrônica, e a filha Andréa.

SANTO ANDRÉ

Cleuffe Cranchi de Souza, 86. Natural de Pedreira (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Felisberto Israel Rossetti, 85. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Dilmar Centofanti Prado, 85. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Liney Paulon Ortigoza, 82. Natural de Penápolis (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iraides Diniz, 81. Natural de Santana do Jacaré (MG). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Sousa, 81. Natural de Pocrane (MG). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

José Machado Filho, 80. Natural de Santo André. Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Bezerra, 78. Natural de Neópolis (SE). Residia no Jardim Cristiane, em anto André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neide Quintero Prudente, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rozelio José Zucoloto, 69. Natural de Boracéia (SP). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jurandir Mendes, 65. Natural de Simonésia (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Motorista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Michele Batista, 49. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônoma. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

SÃO BERNARDO

Rubens Tuyoshi Seto, 79. Natural de Pompéia (SP). Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Emília Augusta Gomes, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Leonalda Lopes de Carvalho, 69. Natural de Riacho das Almas (PE). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Manoel de Oliveira Silva, 57. Natural de Santa Maria do Cambucá (Pernambuco). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Campos Santana, 81. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

João Geraldo da Silva, 78. Natural de Coimbra (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Daniel Alves do Nascimento, 73. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

Nivaldo Liodoro da Silva, 66. Natural da Boca da Mata (Alagoas). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Cleonice Xavier Fialho, 46. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Jeferson Pereira da Silva, 45. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

MAUÁ

Maria Helena Rodrigues de Lima, 57. Natural de Mauá. Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Fellipi Vieira de França, 28. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Assistente de Logística. Dia 22, em Santo André. Vale da Paz.

RIO GRANDE DA SERRA

Maria Vandete dos Santos Assunção, 64. Natural de Rio Grande da Serra. Residia no Recanto Monte Alegre, em Rio Grande da Serra. Dia 22, em Santo André. Cemitério São Sebastião.