Isadora Pacheco avança à semifinal do Pro Tour de Dubai; Fernanda Tonissi e Helena Laurino caem

Melhor skatista do Brasil desde as classificatórias no Pro Tour de Dubai, Isadora Pacheco será a representante do Brasil nas semifinais do Park ao se garantir com a 10ª melhor nota das quartas nesta sexta-feira. Já Fernanda Tonissi e a jovem Helena Laurino, de apenas 11 anos, acabaram eliminadas. Raicca Ventura não competirá por causa de lesão no joelho.

Para se garantir entre as 16 das semifinais, Isadora avançou apenas com sua terceira nota em Dubai, na qual alcançou 72,95 pontos - não repetiu o bom desempenho no primeiro e segundo giros, nos quais anotou somente 66,45 e 66,94, respectivamente.

Fernanda Tossini, com 64,08 como melhor nota na 22ª posição, e Helena Raulino, 29ª com 55,04, acabaram eliminadas em dia de show das japonesas, com cinco representantes garantidas entre as 16 melhores notas.

Hiraki Cocona, prata na Olimpíada de Tóquio e atual campeã mundial com apenas 15 anos, anotou impressionantes 86,00 pontos para garantir a melhor nota do dia (já havia feito 85,00 e 84,05 nas outras manobras), com Yosozumi Sakura em quarto (80,11), Hasegawa Mizuho em 7º (75,41), Sugawara Mei em 9º (74,07) e Kusaki Hinano em 16ª (66,38).

A espanhola Naiá Laso, com 84,33, foi quem mais ameaçou a primeira posição da favorita Cocona, enquanto a australiana Ruby Trew passou em terceiro com 82,60 para as semifinais deste sábado, que vão garantir as oito melhores na decisão do Pro Tour de Dubai.