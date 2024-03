Mistura de biodiesel no diesel nos postos passa para 14% a partir desta sexta

A mistura do biodiesel no óleo diesel nos postos passa de 12% para 14% a partir desta sexta-feira (1º), conforme definiu o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), em dezembro de 2023. O cronograma do CNPE, que estabelece o mandato de 15% a partir de março do ano que vem, é uma sinalização do compromisso do colegiado com a previsibilidade e a segurança jurídica, dois aspectos fundamentais para garantir a produção do biocombustível, informou em comunicado a União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio).

O presidente do Conselho Superior da Ubrabio, Juan Diego Ferrés, disse na nota que "o governo entendeu o potencial do biodiesel e reverteu os retrocessos impostos pelo governo anterior. A ampliação da mistura diminui a emissão de gases estufa, estimula a agricultura familiar, gera investimentos vultosos e fortalece nossa balança comercial a partir do aumento do farelo de soja para o mercado de proteína animal".