Davi atende o primeiro big fone falso e reação repercute na web: Ele é muito inteligente

E veio aí! Na manhã desta sexta-feira, dia 1º, a casa mais vigiada do Brasil foi surpreendida com o toque do temido big fone. Com alguns brother dormindo e outros na cozinha, Davi foi o primeiro a cair na trollagem do big boss, já que ele não escutou nada, apenas o barulho de ocupado.

Na presença de Beatriz e Leidy Elin no jardim, Davi desligou o big fone e começou a sorrir. Questionado pelas sisters se poderia falar o que tinha escutado, o brother respondeu que não.

Claro que a rápida atitude de Davi deu o que falar entre os internautas, que elogiaram a maneira que ele está jogando:

E se instala a curiosidade na casa mais vigiada do BR, disse uma.

Ele não é um estrategista por nada. Ele é muito inteligente, comentou uma segunda.

Muito bom. Davi trolando a casa [risos], se divertiu outra.

Vale lembrar que o próximo big fone irá tocar novamente às 16h, desta sexta-feira, com mais uma trollagem.