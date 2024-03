Durante madrugada, Isabelle confessa se sentir sozinha no BBB24: - Quase ninguém fala comigo aqui

A madrugada desta sexta-feira, dia 1°, foi bem agitada para os participantes do BBB24. Depois de vencer pela terceira vez o líder, Lucas Henrique formou o seu VIP com Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, MC Bin Laden e Leidy Elin.

Com os aliados na cozinha, o professor de Educação Física confessou ter ouvido uma conversa no quarto dos adversários e disparou:

- Ouvi a conversa, fique na porta ali. Estão desesperados.

Enquanto isso, no Quarto Fada, os brothers estavam analisando o futuro e o que pode acontecer nas próximas votações. Para Davi, a casa deve querer colocá-lo na berlinda com Isabelle:

- Vão querer botar eu e você de novo, Isabelle. Lembra o que eu te falei aquele dia de manhã e de noite a gente foi para o Paredão? Vai ser a mesma logística.

E teve um pequeno momento de tensão entre Isabelle e Beatriz, hein?! Ainda sobre o assunto de Paredão, a vendedora disse que estava com medo de ser colocada na berlinda pela casa, porém a manauara se incomodou e disparou:

- Aí, Bia, para com isso, porque da última vez que eu ouvi essa tua lenda, minha mana, tu foi lá e só tinha um voto.

Vale lembrar que Isabelle e Beatriz decidiram deixar a vendedora com o colar do líder na última semana, pois ela acreditava que seria colocada na berlinda. Porém, quando elas checaram a quantidade de votos, Bia tinha recebido apenas um, enquanto Isa estava com um número maior.

Durante o bate-papo, Isabelle ainda confessou que está se sentindo sozinha no game e sente que algumas pessoas da casa preferem não conversar com ela e a evitam de todas as maneiras.

- Hoje, quase ninguém fala comigo aqui. [...] Vou confessar uma coisa pra vocês, é um clima muito difícil assim, você convive com pessoas que não falam com você. Parece que eu cometi um crime, não sei qual.

A sister defendeu que isso pode implicar que ela receba ainda mais votos da casa para ir para o Paredão. Vixe!