Com previsão de alta, esposa de Zé Vaqueiro compartilha momento emocionante com o filho

Momento feliz para a família de Zé Vaqueiro! Na última quarta-feira, dia 29, o cantor compartilhou com os seguidores que Arthur, internado desde o nascimento, poderá ter alta em breve. O pequeno, que tem sete meses de vida, foi diagnosticado com uma malformação congênita, conhecida como Síndrome de Patau.

Zé ainda contou que os médicos estão tentando realizar testes para retirar a sonda que ajuda o bebê a se alimentar atualmente. Mas, ainda que não seja possível fazer a retirada, o pequeno poderá ir para casa em breve.

Em suas redes sociais, Ingra Soares, esposa de Zé e mãe de Arthur, compartilhou um vídeo emocionante durante uma visita ao bebê no hospital. Na legenda, ela escreveu:

Só Deus sabe o quanto me derramei, me humilhei ao pai? Como é bom ser fiel a ti meu Deus. O senhor abastece as minhas forças todos os dias? Te amo meu amor.