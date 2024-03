Em meio a provocações de Cariúcha, Jojo Todynho compartilha reflexão: Toda arma forjada contra você não prosperará

Jojo Todynho compartilhou uma reflexão nas redes sociais na última quinta-feira, dia 29, que acabou dando o que falar. Em meio a novas provocações de Cariúcha, com quem a cantora tem um desentendimento antigo, Todynho foi cirúrgica ao compartilhar a passagem biblíca:

Toda arma forjada contra você não prosperará.

Caso você esteja por fora, a última polêmica entre elas aconteceu após Cariúcha desafiar Jojo para uma luta no ringue. Ao ser questionada sobre o assunto, a cantora disparou:

- Já viram águia andar com pombo? E se misturar com pombo? Nem morrendo e nascendo de novo. Quando chegar nesse patamar, aí a gente conversa. Eu não converso com gente que não tem nada, que não conquistou nada. Além disso, os patrocinadores vão vir em cima de quem? Quando chegar nesse patamar aqui, a gente conversa.

Eita!