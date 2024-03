Lakers sofrem, mas vencem Wizards na prorrogação; LeBron se aproxima de marca histórica

Com mais dificuldade do que esperava, o Los Angeles Lakers superou o Washington Wizards por 134 a 131, na prorrogação, na noite desta quinta-feira. A segunda vitória seguida dos Lakers deixou LeBron James mais próximo da histórica marca de 40 mil pontos. A rodada da NBA também contou com triunfos do Golden State Warriors e do Denver Nuggets, atual campeão.

Em Los Angeles, os Lakers foram irregulares ao longo da partida, com muitos erros individuais e coletivos. O desempenho contrastou com a partida anterior, quando reverteram uma desvantagem de 21 pontos para superar o Los Angeles Clippers. Desta vez, a equipe penou, a ponto de precisar da prorrogação para vencer um rival que vinha de 12 derrotas consecutivas.

A equipe da casa foi liderada pelo "double-double" de Anthony Davis, com seus 40 pontos e 15 rebotes. Foi o cestinha do confronto. Mas contou com o apoio de LeBron James e seus 31 pontos. O desempenho fez o astro ficar a apenas nove pontos de se tornar o primeiro jogador da história da NBA a atingir 40 mil pontos em sua longa e vitoriosa trajetória na competição.

LeBron deve alcançar o feito no sábado, na partida dos Lakers contra o Denver Nuggets, novamente diante de sua torcida. "É um campeonato difícil, e depois da vitória de ontem (quarta) à noite, tivemos que enfrentar um time jovem e problemático que não está jogando muito, apenas jogando duro, com muita velocidade, muita juventude, e obviamente levamos 53 minutos para fazer o trabalho", comentou o astro.

Aos poucos, o time de Los Angeles se aproxima da zona de classificação para os playoffs. Está em nono lugar da Conferência Oeste, com 33 vitórias e 28 derrotas. Já os Wizards figuram no momento no posto de pior equipe da temporada regular, atrás mesmo do Detroit Pistons, com nove triunfos e nada menos que 50 revezes. É o 15º colocado no Leste.

Também de olho na vaga nos playoffs no Oeste, o Golden State Warriors derrotou o New York Knicks por 110 a 99, fora de casa. O triunfo marca a reação da equipe californiana, que encerrou o mês de fevereiro com um saldo de 11 vitórias e apenas três derrotas. Assim, aparece no 10º lugar, dentro da zona de classificação para o play-in, a repescagem para os playoffs, com 31/27.

Em quadra, Stephen Curry fez a sua parte e comandou os Warriors, com 31 pontos e 1 rebotes. O "double-double" do astro foi acompanhado pelos 25 pontos e oito rebotes de Jonathan Kuminga, destaque do time na temporada. Pelos Knicks, Jalen Brunson registrou 27 pontos, enquanto Josh Hart finalizou com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 14 pontos e 18 rebotes, além de sete assistências.

Brigando pela liderança, o Denver Nuggets superou o Miami Heat 103 a 97 e acumulou a quinta vitória consecutiva, no primeiro reencontro entre as duas equipes desde a final da temporada passada. Os atuais campeões da NBA estão em terceiro lugar no Oeste, com retrospecto de com 41/19.

Os Nuggets confirmaram o favoritismo sob a liderança de Michael Porter Jr., autor de 30 pontos e 11 rebotes. Nikola Jokic, principal jogador do time no título da temporada passada, contribuiu com 18 pontos, 11 rebotes e sete assistências. Pelo Heat, o destaque individual foi Bam Adebayo, responsável por 22 pontos e oito rebotes.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Charlotte Hornets 99 x 111 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 115 x 107 Utah Jazz

Brooklyn Nets 124 x 97 Atlanta Hawks

New York Knicks 99 x 110 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 132 x 118 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 110 x 105 Houston Rockets

Denver Nuggets 103 x 97 Miami Heat

Los Angeles Lakers 134 x 131 Washington Wizards

