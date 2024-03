Charge - 1 de março de 2024

No Grande ABC, dois óbitos por dengue estão em investigação. As mortes foram registradas em São Bernardo e em Mauá, segundo dados do Painel de Monitoramento do governo do Estado.

Do início do ano até ontem, os sete municípios contabilizaram 1.192 casos confirmados de dengue. Na região, foram registradas ainda 3.165 ocorrências prováveis para doença e 1.973 notificações estão em investigação.