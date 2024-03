Rio Grande da Serra inaugura seus primeiros semáforos

A cidade de Rio Grande da Serra receberá, pela primeira vez, semáforos, por meio da participação do Poder Executivo Municipal no programa ‘Respeito à Vida’, do Detran de São Paulo, que promove a redução de óbitos e feridos em decorrência de acidentes de trânsito.

Ao todo serão quatro pontos: a Avenida Jean Lieutaud na altura do número 315, Avenida José Maria de Figueiredo com a Rua Pastor Aquilino Sartori, Avenida José Belona, na entrada dos bairros Vila Conde e Recanto das Flores e a Avenida Dom Pedro I, próximo ao cruzamento da Delegacia.

Segundo a Prefeitura, as ruas foram escolhidas devido ao fluxo de tráfego, horários de pico e padrões de tráfego ao longo do dia, locais de grande circulação de pedestres, entre outros.

A instalação dos aparelhos pode ocorrer até a primeira semana de março.

“A implantação traz para a cidade mais segurança para a população, inovação e organização, tendo em vista que o objetivo de qualquer melhoria em nossa cidade é visando à qualidade de vida dos moradores e visitantes do nosso município”,disse a Secretária de Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Rio Grande da Serra ao Diário.