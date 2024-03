Em vez de ataques, planos

A campanha que vai definir os próximos prefeitos e vereadores no Brasil começa oficialmente em 16 de agosto. A data está se aproximando e, a se considerar a temperatura da disputa nas primeiras semanas de 2024, o Grande ABC deverá experimentar um dos mais concorridos pleitos de sua história. O momento é oportuno, portanto, para que se chame a atenção dos futuros oponentes para a importância de o confronto se dar nas raias da responsabilidade e do compromisso com o eleitor, priorizando o debate de propostas concretas em detrimento de ataques infundados. A busca pelo voto deve se pautar por ética, transparência e respeito mútuo, visando o bem-estar dos moradores das sete cidades.

Campanha eleitoral é momento crucial para se fomentar discussão sobre o futuro das cidades. A sociedade anseia por soluções efetivas aos desafios locais, como mobilidade urbana, segurança, saúde e educação. Portanto, é imperativo que os candidatos se dediquem a apresentar programas consistentes e viáveis, capazes de promover melhorias tangíveis na qualidade de vida da população – e mostrar como viabilizá-los. É hora de deixar de lado acusações pessoais e concentrar esforços na construção de debate construtivo e propositivo. Só assim os candidatos resgatarão a confiança dos eleitores no processo democrático, diminuindo o ambiente tóxico e polarizado que tanto tem prejudicado a política.

Os políticos devem se comprometer com uma disputa limpa, baseada no respeito às diferenças e na valorização do diálogo democrático. Desta maneira será possível construir uma campanha eleitoral digna, que verdadeiramente represente os interesses e aspirações do Grande ABC. Os futuros candidatos a prefeito e a vereador devem se comprometer publicamente com uma disputa de alto nível, focada em propostas concretas e no debate construtivo de ideias. O eleitor deve repudiar nas urnas quem não colocar os interesses coletivos acima das disputas partidárias e pessoais ou demonstrar que deixará de atuar em prol do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida da população regional.