Se deu bem! Lucas Henrique consegue pontuação máxima em prova e se torna o novo líder do BBB24

O jogo não para! Aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 29, a décima primeira Prova do Líder do BBB 24. Todos os brothers participaram da dinâmica, no entanto, Lucas Henrique acabou levando a melhor.

Vale lembrar que essa é a terceira liderança do professor de Educação Física. A prova exigiu muita agilidade e pontaria dos confinados.

Para a prova, eles vestiram fantasias com diversos alimentos. Os participantes desceram por um tobogã e tiveram que lançar um disco à distância. Lucas Henrique, Matteus, Michel e Yasmin fizeram as três maiores pontuações e foram para a fase final.

Lucas, então, fez a pontuação máxima e acabou se tornando o líder da semana. O brother decidirá na sexta-feira, dia 1, quem será seus quatro alvos no Na Mira do Líder.