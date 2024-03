Criadora do Instituto Juntos Brasil lança livro em São Bernardo

Fundadora do Instituto Juntos Brasil e eleita no ano passado uma das pessoas com menos de 30 anos que se destacam em suas áreas de atuação pela Revista Forbes, Cleide Evelin lança hoje, em São Bernardo, seu livro Quando o Simples se Torna Extraordinário.

O evento será realizado no Giramundo Restô e Music Bar, na Rua Olegário Herculano, 235, bairro Anchieta, a partir das 19h.

Nascida na cidade, Evelin vai aproveitar o evento, que contará com a participação de empresas parceiras do Juntos Brasil também para comemorar seu aniversário.

Formada em Marketing pela Universidade Metodista, Evelimn tem como uma de suas principais referências no currículo ter levado água potável para Loropeni, em Burkina Faso, na África, uma das cidades mais pobres do mundo.

Além disso, a entidade que dirige atua junto a moradores de 12 comunidades, sendo sete em São Bernardo. Uma delas a Vila do Tanque onde ela nasceu.

Sobre o livro, Evelin diz que se trata de “uma reflexão que vem da observação, de olhar para as coisas simples que eu não tive e pensado como elas teriam sido extraordinárias. Igual ter tido, por exemplo, o colo da minha mãe quando eu nasci. É tão simples, mas eu não tive. Então, para mim teria sido extraordinário. Talvez ter tido um pouco mais de acesso, um pouco mais de referência. O livro é uma autobiografia, focada na observação das coisas”, afirma.