Moradores reclamam de problemas causados por obra em Mauá

As obras de pavimentação da Estrada do Carneiro, antigo sonho da população desta região de Mauá, tem se tornado um pesadelo. Moradores da área reclamam da demora para o andamento das obras que, segundo denunciam, têm trazido uma série de problemas, como esgoto ao ar livre, água parada e falta de linhas de ônibus. As atuais intervenções iniciaram em novembro de 2023 e têm prazo de execução entre 10 e 12 meses.

A assistente social Rosiléia de Moura Lima, 46 anos, mora no local e organiza grupos nas redes sociais onde, além dela, outros moradores expõem denúncias sobre as intervenções. Entre os apontamentos estão esgoto ao ar livre, falta de linhas de ônibus atrapalhando a ida de alunos às escolas, além de registros de água parada, o que gera preocupação devido ao mosquito da dengue.

“A luta para pavimentação dessa via vem acontecendo há décadas. As obras são iniciadas, abandonadas e depois retornam, mas desta vez a demora está grande e a população está sentindo os efeitos dessa lentidão, pois os ônibus não estão circulando pelo local, há uma escola estadual nessa estrada e as crianças, principalmente quando chove, se conseguem ir para a escola chegam sujas e, por vezes, nem conseguem ir”, relata Rosiléia.

Em resposta ao Diário, a Prefeitura afirma que, por conta do tamanho, a obra é complexa e pode causar transtorno. No entanto, o Paço diz estudar soluções aos problemas apresentados, como a possibilidade de implantar desvios para as linhas de ônibus que atendem aos moradores. Em relação ao esgoto, a administração diz já existir conversa entre a municipalidade e a concessionária BRK, para encontrar uma solução.

“Sobre a água parada, assim que o sistema de drenagem estiver concluído, o problema deve ser solucionado. Fiscais da secretaria de Obras orientam que os trabalhadores redobrem a atenção para evitar problemas durante os trabalhos”, complementa o Paço.