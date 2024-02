Irmãos Williams dão show, Athletic Bilbao bate Atlético de Madri e vai à final da Copa do Rei

Com uma atuação empolgante dos irmãos Iñaki e Nico Williams, o Athletic Bilbao derrotou o Atlético de Madrid, por 3 a 0, nesta quinta-feira, no seu estádio, e garantiu presença na final da Copa do Rei. O time basco vai enfrentar o Mallorca na decisão, dia 6 de abril em Sevilha.

Depois de vencer em Madri por 1 a 0, o Athletic Bilbao abriu 2 a 0 no primeiro tempo em casa, diante de 52.071 torcedores, que lotaram o estádio de San Mames.

O primeiro gol saiu aos 13 minutos, Nico Williams disparou pela esquerda e cruzou para o irmão mais novo Iñaki emendar sem deixar a bola bater no gramado: 1 a 0.

O segundo gol foi parecido, mas com os protagonistas em funções opostas. Desta vez, aos 42 minutos, Iñaki foi até a linha de fundo pelo lado direito e cruzou para Nico empurrar para gol.

No intervalo, o momento tenso da partida, quando um torcedor passou mal nas arquibancadas e precisou ser retirado de maca pelos médicos. Com isso, o início do jogo foi atrasado.

Mas o clima no estádio permaneceu quente e o Athletic conseguiu o terceiro gol, com Guruzeta, aproveitando uma falha do goleiro Oblak, aos 16 minutos.

Com a grande vantagem, o Athletic diminuiu o ritmo e o Atlético tentou diminuir o prejuízo, mas parou na ótima atuação do goleiro Agirrezabala, autor de pelo menos duas belas defesas.

O Athletic vai tentar o 24º título da Copa do Rei. O Barcelona soma 31 taças, enquanto o Real Madrid tem 20. O Mallorca foi campeão apenas em 2003.