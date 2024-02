Ex-noiva de Luan Santana se pronuncia após cantor reatar com Jade Magalhães; veja

Izabela Cunha, ex-noiva de Luan Santana, usou seu Instagram para desabafar sobre as mensagens que vem recebendo desde que o cantor reatou o namoro com Jade Magalhães.

Nesta quarta-feira, 28, a influenciadora falou sobre os ataques vem recebendo. "Hoje venho aqui pedir o melhor de vocês que lerem essa mensagem. Transmitam luz e paz... o mundo precisa disso! Eu acredito que o respeito é a base de tudo na vida! E eu respeito todos! Respeito o Luan, que convivi por quase 3 anos e tivemos muitos momentos felizes", escreveu.

Ela ainda ressaltou que, durante seu relacionamento com o cantor, sempre respeitou a história dele com Jade. "Respeitava a história que ele tinha vivido com a Jade e jamais incitei ou quis rivalidade entre duas mulheres do bem, e continuo respeitando e desejando que sejam felizes".

A influenciadora finalizou seu discurso desejando que a internet volte a ser um ambiente saudável. "Talvez um dia a internet possa voltar a ser um ambiente mais saudável em que todo mundo só espalhe amor para o outro".

Luan Santana usou seu Instagram nesta quarta-feira, 28, para confirmar que reatou relacionamento com Jade Magalhães. A especulação sobre a volta dos dois começou após eles serem flagrados juntos na última semana.

Na publicação, o cantor se declarou para a amada. "Eu te conheci dançando, eu te namorei caminhando, te imaginei de noiva, voando. Mas eu te perdi, caindo. Foi fod* ver ela indo", escreveu.

Os dois terminaram o noivado em 2020, após 12 anos de relacionamento. Em 2021, o cantor sertanejo começou a namorar com Izabela Cunha. Eles ficaram noivos, mas terminaram em maio do ano passado. Jade não assumiu nenhum relacionamento público depois do término.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais