Pista do Viaduto Castelo Branco será liberada na segunda-feira

Na próxima segunda-feira (4), uma pista do Viaduto Presidente Castelo Branco, em Santo André, será liberada para os motoristas. A abertura da faixa, antecipada em quatro meses, será no sentido Centro, na Avenida Prestes Maia, e busca melhorar a fluidez do trânsito, principalmente para os condutores que trafegam pela Avenida dos Estados.

No sentido bairro, as faixas estão liberadas de forma parcial, minimizando os impactos dos bloqueios durante o período de obras do Complexo Viário Santa Teresinha, maior obra de mobilidade urbana da história da cidade. O Viaduto Presidente Castelo Branco foi interditado em novembro de 2022, para passar por recuperação estrutural, e a ponte deve ser reinaugurada em 30 de abril.

As intervenções para a construção do complexo viário, localizado próximo do Terminal Prefeito Saladino, entraram em uma nova etapa nesta quinta-feira (29). O trabalho para instalação das fundações já está 50% concluído e, com isso, a partir do mês de março, será possível dar início ao processo de execução dos primeiros pilares que vão sustentar os novos viadutos.

"Estamos em um novo momento para a mobilidade urbana da nossa cidade. Neste eixo temos obras estruturantes fundamentais, como a total recuperação do Viaduto Castelo Branco, e este grande complexo que vai contar com duas novas pontes eliminando os cruzamentos e permitir que os motoristas acessem o primeiro e o segundo subdistrito com mais rapidez", destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB) durante vistoria ao local, realizada ontem.

Com a construção de dois novos viadutos, paralelos e em ambos os sentidos na Avenida dos Estados, será possível direcionar o tráfego de veículos, melhorando as transposições em nível e a fluidez dos motoristas que trafegam nos dois sentidos do Viaduto Castelo Branco para acessar o primeiro e o segundo subdistritos.

“Logo mais teremos os primeiros pilares sendo concretados, as superestruturas de concreto que vão dar visibilidade total nesta, que é a maior obra de mobilidade já realizada na história da cidade. A Avenida dos Estados vem se tornando um importante eixo logístico e estamos redesenhando o chamado eixo Tamanduateí, para escoamento de insumos e produtos para a indústria”, reforçou o prefeito Paulo Serra.

O Complexo Viário Santa Teresinha vai contar também com infraestrutura destinada especialmente aos pedestres e ciclistas, garantindo maior acessibilidade e segurança viária. Segundo a Prefeitura, será realizado um trabalho paisagístico inédito, trazendo à cidade de Santo André um novo parque linear que contará com diversos equipamentos para prática de esportes.





OBRAS

O pacote de intervenções conta com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e investimento próximo a R$ 145 milhões. As obras do Complexo Viário Santa Teresinha têm o objetivo de dar maior fluidez ao tráfego na Avenida dos Estados com a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí com acesso ao bairro Santa Teresinha.

Segundo o prefeito Paulo Serra, o local é um dos maiores em questão de volumetria de tráfego de veículos do município.