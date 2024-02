Bruna Biancardi se despede da Espanha com clique fofíssimo de Mavie com Davi Lucca: Dias intensos e gostosos demais

Amor de irmão é outra coisa, né? Bruna Biancardi derreteu os corações de seus seguidores com uma foto de Davi Lucca e Mavie, ambos irmãos e filhos de Neymar Jr.. A influenciadora viajou para Barcelona, na Espanha, junto com a filha e a mãe, Telma Fonseca, e lá, se hospedou na casa da ex-namorada do jogador e mãe do primeiro filho do atleta, Carol Dantas. Em clima de despedida, a mãe de Mavie publicou uma sequência de fotos da viagem e agradeceu pelas companhias.

Dias maravilhosos. Sorrisos. Abraços. Amizade. Carinho. Beijos. Brincadeiras. Comidas. Novas descobertas. Lágrimas. Conversas. Foram dias intensos e gostosos demais A viagem terminou, mas voltamos com os corações cheios de amor e já com saudades. Que venham as próximas, escreveu Bruna na legenda da publicação.

A primeira foto da sequência de registros é com Carol Dantas, e pelo visto, as duas são amigas e tanto! Nos comentários do post, a mãe de Davi Lucca fez questão de declarar carinho à amiga:

Foram dias maravilhosos. Eu já estou com saudades, comentou Carol.