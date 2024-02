Preta Gil é a nova apresentadora do TVZ, no Multishow com estreia marcada para março

Preta Gil se prepara para sua mais nova empreitada como apresentadora. A cantora pilotará o TVZ, programa do Multishow, ao lado de Dedé Teicher, Laura Vicente e Gui Guedes e tem estreia marcada para o dia 11 de março, às 18h. Em vídeo publicado nesta quinta, dia 29, a artista anunciou a novidade e disse que tem tudo para ser babado.

No programa, Preta vai receber grandes nomes da música em episódios recheados de música boa e videoclipes. Além disso, o show promete trazer informações sobre os lançamentos, shows mais comentados e, claro, tudo o que rola nas redes sociais sobre os artistas e as bandas mais amadas pela audiência.

Então anota aí: O TVZ com a primeira apresentação de Gil vai ao ar de segunda a sexta-feira, com exibição ao vivo toda segunda e quinta, sempre às 18h, no Multishow e no Globoplay + Canais.