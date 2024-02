OMC prorroga por um dia conferência ministerial, para facilitar resultados em debate

A Organização Mundial de Comércio (OMC) afirma que a 13ª conferência ministerial do órgão foi estendida por um dia, até esta sexta-feira, 1º, "a fim de facilitar resultados nos principais temas em pauta". Segundo comunicado da OMC, a decisão veio após consultas da diretora-geral, Ngozi Okonjo-Iweala, com o presidente da reunião e ministros facilitadores do diálogo.

Na quarta-feira, Okonjo-Iweala pediu aos membros do encontro que busquem avançar mais em busca de convergências em várias negociações, na reunião ministerial, bem como para ter em mente que estava perto do fim o prazo para se chegar a acordos significativos no evento.