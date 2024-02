Luiza Brunet revela que não tem intenção de conversar com Rodriguinho: - Não tem nenhum motivo que me levaria a falar com ele

Abriu o jogo! Durante o Carnaval, Luiza Brunet conheceu Nizam, um dos participantes do BBB24. No encontro, segundo o brother, eles falaram sobre alguns acontecimentos no confinamento. Mas, pelo que parece, a mãe de Yasmin não tem a intenção de conversar com outros participantes como, por exemplo, o recém-eliminado Rodriguinho.

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a ex-modelo contou que não tem motivo algum para conversar com o cantor e quem deve falar com ele é, na verdade, Yasmin:

- Não tenho nenhuma intenção de conversar com o Rodriguinho, até porque nem conheço ele. É uma pessoa que não faz parte do meu convívio. Não tem nenhum motivo que me levaria a falar com ele. Acho que ele tem que conversar com a Yasmin. Se ele continuar negando o que fez, aí sim eu pretendo talvez conversar com alguém que possa me direcionar para algo possível de se fazer. Porque violência deve ser tratada como violência. Se a pessoa que violou não reconhece isso, aí para mim já passa a ser um crime, disse Luiza.

No tradicional café da manhã com a Ana Maria, no Mais Você, o ex-brother teve a oportunidade de rever algumas de suas falas polêmicas sobre Yasmin.

- Ali a gente desenvolveu uma relação, e a gente ficava brincando com isso. Ela me chamava de velho babaca, eu a chamava de velha gulosa. Era uma brincadeira, sempre foi uma brincadeira ao falar de comida, contou na entrevista.

Então, Luiza comentou sobre a reação de Rodriguinho ao assistir aos momentos:

- Foi colocado novamente no ar para ele assistir. Ele minimizou isso, achando graça. Ela ria, a Yasmin ria. Normalmente a vítima, quando é atacada, seja qual for o grau de violência que sofra, ela muitas vezes não percebe. Realmente fica constrangida e acha engraçado. É uma forma de proteção que ela encontra para minimizar essa vergonha que ela está sentindo, avaliou.

Por fim, Luiza acredita que o jogo da filha mudará agora com a saída do cantor:

- Acho que neste momento em que ela estiver sem a presença dele lá vai buscar outras alternativas para se mostrar mais. Acho que ela está fazendo um trabalho ótimo, sem agressividade. Embora as pessoas chamem de planta, eu prefiro uma planta tranquila do que uma erva daninha.