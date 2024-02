Reforma tributária é tema de encontro em Santo André

No primeiro evento presencial da Assefin ( Associação das Secretarias Municipais de Finanças do Estado de São Paulo) em 2024, realizado nesta quinta-feira (29), em Santo André, o 26º Encontro de Servidores e Titulares de Finanças do Estado de São Paulo reuniu dirigentes e servidores fazendários para discutir questões relevantes para o meio, destacando-se a Reforma Tributária.

Durante o encontro da entidade, realizado na Universidade Anhanguera, foram abordadas palestras temáticas pela manhã, seguidas de oficinas específicas à tarde. A reforma tributária, objeto da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, foi um dos temas centrais.

Os participantes foram recepcionados pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) e pelo Secretário de Gestão Financeira da cidade, Pedro Seno.

Adriano Leocadio, presidente da Assefin, enfatizou o papel dos municípios e seu trabalho árduo na arrecadação de tributos. De acordo com o presidente, são significativos os avanços das cidades na eficiência tributária ao longo das últimas duas décadas, especialmente no que diz respeito ao imposto de serviço, conclui.

“O modelo tributário do Brasil é punitivo aos contribuintes e cidadãos. A Assefin sempre foi favorável à reforma tributária, porque nós entendemos que não são os municípios os culpados, nós sabemos que os municípios não fazem parte do hall de vilões do tributarismo hoje no Brasil, pelo contrário, nós somos facilitadores”, afirma.

A Assefin acompanha o PAT-RTC (Programa de Assessoramento Técnico à Implementação da Reforma da Tributação sobre o Consumo) com objetivo de fornecer suporte na elaboração dos projetos de lei decorrentes da Reforma Tributária sobre o consumo. No evento foram apresentadas projeções da Secretaria da Fazenda de São Paulo, juntamente com contribuições de especialistas, delineando os desafios e oportunidades da reforma.

Além das discussões sobre a reforma tributária, o evento incluiu diversas atividades complementares. Servidores do Ministério Público Federal apresentaram o Simba (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias), destacando sua importância na detecção de fraudes fiscais. Também foram abordadas questões relacionadas ao ITBI (Imposto sobre Transmissão Imobiliária), com análises sobre jurisprudências e desafios enfrentados nesse contexto por um auditor-fiscal.

No tema da inteligência fiscal foi discutida a contabilidade como fonte valiosa de informações para a fiscalização do ISSQN, compartilhando insights sobre a identificação de fraudes fiscais.