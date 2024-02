Afastada das redes sociais, Vanessa Lopes participará do programa Altas Horas

Após desistir do BBB24 e se afastar das redes sociais para cuidar da saúde mental, Vanessa Lopes será uma das convidadas do Altas Horas, pilotado por Serginho Groisman. O apresentador publicou na quarta-feira, dia 28, um vídeo dos bastidores da gravação do próximo programa que vai ao ar no próximo sábado, dia 2.

- Sábado no Altas Horas, para o dia Internacional da Mulher, escreveu ele.

Destacando a participação da influenciadora e de um time de mulheres de peso, o apresentador compartilhou um pouquinho do episódio especial para o Dia Internacional da Mulher. Além da tiktoker, o programa contará com a presença de Iza, Maju Coutinho, Lucy Ramos, Wanderléa e a Dra. Ana Carolina Côrte.

Vale lembrar que a presença da ex-BBB é surpreendente, já que ela está afastada dos holofotes desde o reality. Após a desistência, Vanessa deu apenas uma entrevista para o Fantástico, onde falou sobre o seu estado.

- Segundo meu psiquiatra tive um quadro psicótico agudo. Que é como se a minha mente rompesse com a realidade. Como se eu não entendesse mais o que é imaginação e o que é real, contou ela.