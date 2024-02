Jessie J. vai fazer dois shows no Brasil

Para alegria de quem curte, 2024 está recheado de shows já confirmados no Brasil!

Jessie J, por exemplo, confirmou que fará duas apresentações em solos brasileiros.

Em São Paulo, ela vai subir ao palco em 30 de abril, no Espaço Unimed, enquanto no Rio de Janeiro, a britânica solta o gogó no dia 2 de maio, no Vivo Rio.

Agora basta se preparar para acompanhá-la em terras brasileiras!