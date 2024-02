Para presidente do Fed de Atlanta, caminho para desaceleração da inflação será irregular

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) de Atlanta, Raphael Bostic, disse que o caminho para a desaceleração da inflação dos Estados Unidos será irregular. O dirigente ressaltou ainda que o Banco Central americano precisa ter evidências claras de desinflação.

Bostic fez o comentários durante sua participação em um evento sobre a Perspectiva Bancária. Dados divulgados nesta quinta-feira, 29, mostraram que o índice de preços PCE - medida de inflação favorita do Fed - subiu 0,3% em janeiro ante dezembro e que seu núcleo avançou 0,4%, em linha com as expectativas de analistas. Além disso, a taxa anual do núcleo do índice de preços do PCE arrefeceu para 2,8% no mês passado, de 2,9% em dezembro.