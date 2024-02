Espetáculos para a Família nos Sábados de março do Sesc São Caetano

"Respeitável público, o Sesc São Caetano tem o prazer de anunciar uma série especial de espetáculos todos os sábados de março, às 16h30": a oportunidade única para a família se encantar com performances circenses e teatrais de alta qualidade, já conta com venda de ingressos pela rede.

A disponibilidade de compra é antecipada, assim como para o local do evento. Os ingressos saem por R$ 30,00 (inteira), R$ 15,00 (meia) ou R$ 10,00 (comerciários). O telefone para informações é o (11) 4223-8800 e o portal conta com possíveis atualizações de atividades: sescsp.org.br/saocaetano. Vale destacar que o horário de atendimento da instituição é de segunda a sexta, das 11h às 20h; assim como nos sábados e feriados, das 9h às 17h30. ?

PROGRAMAÇÃO



2 de março

Circo

"A Andarilha" com Palhaça Rufina

A palhaça Rufina chega em sua jornada circense com muita alegria e surpresas! Neste espetáculo repleto de humor, acrobacias, magia cômica e malabares, Rufina convida o público a embarcar em uma aventura cheia de memórias, sonhos e humanidades.

9 de março



Teatro

"Mundo Sonha Mundo" com Teatro de Sobras

Em um futuro distante, a jovem cientista Pétala viaja no tempo e descobre um mundo em ruínas. Em meio a preocupações, ela enfrentará desafios e encontrará esperança. Uma peça cheia de encanto e reflexão sobre o destino do planeta e o poder da imaginação.

16 de março

Circo

“Precisa-se de Mágico” com Cia Lado B

A partir do improviso, os palhaços fazem um show de mágicas com muita diversão e gargalhadas. Bartolomeu e Carolipa são dois palhaços bem atrapalhados e que conseguem um emprego em um circo e desenvolvem um show de mágicas. Um espetáculo diferente que mistura duas coisas que não podem faltar em um circo: Mágicas e Palhaçadas.

23 de março



Teatro

"Vidma, a menina trança-rimas" com Núcleo Caboclinhas

Inspirado no livro "Um Caldeirão de Poemas 2", esta peça conta a história de Vidma, uma menina cheia de criatividade e paixão por poesia. Em suas aventuras, ela descobre o poder da amizade e da imaginação. Uma apresentação repleta de humor, encanto e magia para toda a família.

VEJA TAMBÉM

Sesc no Parque

24 de março - Domingo 11h

Parque Província de Treviso

Grátis

Circo

“Bem Debaixo do Nariz” com Damião e Cia

Brigite e Begônia são duas amigas que nascem no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo circo. Após uma tentativa frustrada de fazerem parte do espetáculo, elas decidem partir, juntas, em uma aventura para descobrir o que sabem fazer de melhor. E não é que a resposta pode estar bem debaixo de um nariz vermelho?