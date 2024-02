Confeiteira faz bolo de casamento de R$ 80 mil e 4 metros de altura em formato de castelo

Após receber o pedido de um bolo de casamento em formato de castelo de uma noiva de 18 anos, a confeiteira britânica Sam Woodruff fez o pedido se tornar realidade - e entregou um "castelo" de conto de fadas de 3,9 metros de altura e 1,8 metro de largura à sua cliente. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

Segundo o veículo, o bolo, no valor de £ 13 mil (cerca de R$ 81,9 mil), começou a ter sua estrutura criada em novembro do ano passado. O casamento de Madeline Burton com seu noivo Patrick, de 20 anos, foi no dia 12 de janeiro deste ano e a festa foi em um salão do hotel The Savoy, em Londres, cuja reserva custou aos noivos £ 50 mil (cerca de R$ 315,7 mil).

Sam contou ao jornal que demorou meses para elaborar e fazer as peças do bolo e que a montagem no dia levou seis horas no total e precisou de uma escada para que ela pudesse alcançar o topo. Ela afirmou que usou seis bolos redondos na base da estrutura, com o restante feito de poliestireno, e balões de LED nas janelas do "castelo", que foi coberto com 50kg de cobertura fondant e decorado com flores de seda e folhagem dourada.

Aos 48 anos, a confeiteira declarou que o castelo de Madeline foi o maior bolo que ela já criou em seis anos de experiência e que ela se emocionou ao ver o produto final quando ficou pronto.