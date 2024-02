Mercedes domina o segundo treino livre para o GP do Bahrein de Fórmula 1

Os carros da Mercedes dominaram, nesta quinta-feira, o segundo treino livre para o GP do Bahrein de Fórmula 1, confirmando a expectativa criada na pré-temporada de que o desempenho deverá ser melhor do que o do campeonato de 2023. O britânico Lewis Hamilton foi o mais rápido, ao fazer a melhor volta em 1min30s374, superando bastante o tempo obtido por Daniel Ricciardo, da RB, no primeiro treino (1min32s869).

Companheiro de Lewis, George Russell ficou em segundo lugar (1min30s580), seguido pelo veterano espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin (1min30s660).

O também espanhol Carlos Sainz, que será substituído na Ferrari por Lewis Hamilton no final da temporada, colocou o tradicional carro vermelho na quarta colocação (1min30s769), enquanto o tricampeão mundial Max Verstappen apareceu somente na sexta colocação (1min30s851), atrás do australiano Oscar Piastri, da McLaren (1min30s784).

O monegasco Charles Leclerc levou sua Ferrari para a nona colocação (1min31s113), superado pelo alemão Nico Hülkenberg, da Haas (1min30s884), em sétimo, e pelo canadense Lance Stroll, da Aston Martin (1min30s891), na nona colocação.

Vice-campeão mundial do ano passado, o mexicano Sergio Perez, da Red Bull, fechou a lista dos dez primeiros (1min31s115), enquanto o australiano Daniel Ricciardo, da RB, líder da primeira sessão, ficou em 12º (1min31s516).

A Fórmula 1 abriu oficialmente sua temporada nesta quinta, um dia antes do habitual, por causa de ajustes no seu calendário, em razão do Ramadã, mês sagrado da religião muçulmana, que predomina tanto no Bahrein quanto na Arábia Saudita, etapa seguinte do campeonato.

Assim, toda a programação do fim de semana foi antecipada em um dia. Nesta sexta, a terceira sessão será às 9h30, com o treino classificatório às 13h. A corrida será disputada no sábado a partir das 12 horas.

Confira o resultado final do 2º treino livre do GP do Bahrein:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min30s374

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min30s580

3º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min30s660

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min30s769

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min30s784

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s851

7º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min30s884

8º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min30s891

9º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min31s113

10º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min31s115

11º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min31s333

12º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min31s516

13º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min31s715

14º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min31s764

15º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min31s881

16º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s951

17º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min32s001

18º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min32s027

19º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min32s048

20º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min32s608