Como vilãs clássicas em Família é Tudo, Lucy Ramos, Ana Hikari e Alexandra Richter contam detalhes de suas personagens

Na próxima novela das sete o drama de reunir cinco irmãos para conseguir conquistar a herança da avó não é o único problema. Além disso, Família é Tudo conta com algumas vilãs clássicas, e para viver essas personagens tão importantes foram escolhidas Lucy, Ramos, Ana Hikari e Alexandra Richter.

Em coletiva de imprensa, as atrizes falaram da alegria de interpretar papéis marcantes, mesmo que não sejam amadas pelo público.

Ana Hikari comemorou a primeira vilã e contou que Mila é o estereótipo do papel. Mas para a atriz, ela tem algumas histórias em sua vida que a fizeram ficar assim.

- Minha primeira vilã, estou muito animada de fazer essa vilãzona, eu acho muito legal que o tema da novela é família e é justo uma vilã que tem muito conflito familiar. Boa parte da maldade, da vilania, vem de questões familiares, aquela coisa do explica, mas não justifica.

Segundo Hikari, ela é parecida com Maria de Fátima em Vale Tudo. Como relembrou a atriz, em uma entrevista sobre a personagem Glória Pires a definiu como obstinada e amoral, o que encaixa bem com Mila.

Já para Alexandra Richter, sua personagem, Brenda, acredita que sabe mais do que o filho o que é o melhor para sua vida. Por isso, a atriz diz que ela e a nora se juntam para boicotar o possível romance com Vênus [Nathalia Dill].

- A Brenda não é uma personagem cômica e eu acho isso ótimo, porque eu gosto muito de alternar entre comédia, drama e naturalismo da novela. É sempre um desafio, acho ótimo quando surge um personagem assim, a Brenda é exatamente o oposto do marido. Ela é aliada à nora dela, Paulina [Lucy Ramos], e não torce pelo romance do filho.

Apoiada pela sogra, Paulina tenta de tudo para se manter casada com Tom [Renato Góes]. Mas o começo do romance com o rapaz já não foi da forma certa, isso porque rolou um mau entendido que terminou o relacionamento de Tom e Vênus.

Segundo Lucy Ramos sua personagem passa por cima de muita coisa para se manter com Tom.

- Estou muito feliz de fazer essa personagem. Eu não gosto de colocar em uma caixinha, mas vou ter que colocar [como vilã] porque ela está sendo uma pedra no sapato da Vênus, impedindo que ela seja feliz, que viva o amor da infância. Ela quer o amor do Tom para ela, é uma paixão que ultrapassa milhões de coisas e por isso ela é capaz de fazer coisas não tão boas assim.