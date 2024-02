Susana Werner beija aliança e levanta suspeitas de reconciliação com Julio Cesar

Susana Werner deu o que falar após compartilhar um momento inusitado nas redes sociais, na última quarta-feira, dia 28. Ao falar sobre seu trabalho, a influenciadora terminou o vídeo beijando sua aliança, aumentando os burburinhos sobre uma possível volta com Júlio Cesar, ex-goleiro da seleção brasileira.

Um pouco antes do vídeo polêmico, Susana fez uma publicação nas redes sociais ao lado dos dois filhos e do ex-marido. Ela escreveu na legenda:

Aonde Deus habita? Amo muito vocês, Julio César, Cauet Werner e Giulia Werner.

Susana e Julio anunciaram o fim do casamento em dezembro de 2023. Na época, o casal deu o que falar após Susana declarar que havia sofrido abuso patrimonial por parte do companheiro. Um pouco antes, em maio, eles já haviam anunciado a separação, no entanto, pouco tempo depois, voltaram atrás e retomaram o casamento.

Será que tem volta?