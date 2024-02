Talitha Morete e Henri Castelli são confirmados no Dança dos Famosos durante o Mais Você

Nesta quinta-feira, dia 29, ao longo da programação da TV Globo, alguns spoilers sobre a Dança dos Famosos vão ser disponibilizados. O primeiro deles foi o convite ao vivo feito para Thalita Morete participar do quadro do domingão. Ao abrir a carta, ela leu:

O Domingão tem um comunicado para você, Talitha. Agora é oficial, você está no Dança dos Famosos. Estou feliz em ter você no elenco de 2024. Por favor, corre aqui para o Rio [de Janeiro] para participar da coletiva, ainda hoje. É só um bate e volta.

Além da apresentadora que está no lugar de Ana Maria Braga enquanto ela viaja, Henri Castelli também foi confirmado no elenco de artistas. Talitha revelou no programa que dançava quando criança, mas está nervosa em aprender os passos.