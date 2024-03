Artesão e artesanato. De São Caetano a São Vicente. De Montevideo a Buenos Aires. Salve, salve, o nosso artesão.

“A palavra-chave sempre se esconde”.

Ledo Ivo, Cabeça Ativa, 2014.

Em abril de 2002, a Fundação Pró-Memória de São Caetano desenvolveu o projeto “Caminhos da Memória” e escolheu como foto-tema uma porta que pertenceu ao Externato Santo Antonio e que, em 2002, encontrava-se instalada em uma casa comercial da Rua Conde Francisco Matarazzo.

Em 2014 os editores Cláudia Brino & Vieira Vivo, com ilustração de Neli Vieira, elegerem a “porta” para uma das edições da revista “Cabeça Ativa”, de São Vicente, como temática daquele trimestre.

De fato, a porta sempre inspira poetas e viajantes, ao destacar o trabalho artesanal de verdadeiros artistas anônimos.

Nas suas caminhadas, amigo leitor, reparem as portas sobreviventes aqui no Grande ABC e fora da região. “Memória” faz isto, como destacamos hoje, com direito a um logotipo reproduzido do bairro Caminito, o bairro do Boca Juniors, em Buenos Aires.

Crédito da foto 1 – Acervo: Pró-Memória de São Caetano

Crédito da foto 2 – Neli Vieira/Cabeça Ativa

Crédito das fotos 3 e 4 – Projeto Memória

DE TODAS AS PORTAS. O primoroso trabalho artesanal da antiga porta do Externato São Caetano, a Cabeça Ativa dos versos inspirados em portas e suas chaves, uma porta na Rua Pérez Castellano, em Montevideo, e outra na Rua Dr. Del Valle Iberlucea, em Caminito, Buenos Aires: amigo leitor, eleja você também a sua porta.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 4 de março de 1994 – ano 36, edição 8638

MANCHETE – Governo (Itamar) recua e libera mensalidades escolares.

GRANDE ABC – Região passava a ter um índice de inflação próprio, iniciativa pioneira no País. Hoje (4-3-1994) o Instituto Municipal de Ensino Superior (IMES, futura USCS) divulga o primeiro IPC (Índice de Preços ao Consumidor).

DIADEMA – O Observatório Astronômico iniciaria dia 7 (de março de 1994) seu período de visitas abertas ao público.

NOTA DA MEMÓRIA – Observatório Astronômico de Diadema, o que fizeram de ti?

EM 4 DE MARÇO DE...

1698 – Povo e Câmara de São Paulo solicitam ao governo metropolitano a criação de um governo independente do Rio de Janeiro.

1899 - Honório de Lima nasce no sítio dos Teco, Vila Balneária. Memorialista.

1914 - José Rodrigues Vibian nasce em Orinzi, Espanha. Artista plástico radicado em Santo André.

1949 - Fundada a Liga de Futebol de São Caetano.

1969 – O jovem Município de Rio Grande da Serra aprova a sua bandeira oficial, nas cores azul, verde e amarela, banca e preta, com lírios, planta nativa local.

1974 – Calouros das faculdades do Grande ABC recebidos sem o tradicional trote com farinha, ovo e violência.

1979 – Oásis vencia o Democrático por 6 a 5 na decisão por pênaltis e conquistava o título do campeonato Dente-de-leite de Diadema.

Santo André organizava a I Olimpíada Bancária de Futebol, com 13 bancos inscritos.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Queluz, no Vale do Paraíba. Elevado a município em 4-3-1842, quando se separa de Areias.

Hoje é também o aniversário de Pindobaçu (BA) e de Santa Terezinha (MT).

São Lúcio I

4 de março

Foi Papa por oito meses, de 253 até sua morte em 254

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo (divulgação)