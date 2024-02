Deputado do PL no Espírito Santo é preso pela PF em Vitória

O deputado estadual Capitão Assumção (PL-ES), pré-candidato a prefeito de Vitória, foi preso nesta quarta-feira, 28, pela Polícia Federal (PF) por descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no inquérito dos atos antidemocráticos.

Ele usava tornozeleira eletrônica desde dezembro de 2022. O Estadão apurou que o deputado já prestou depoimento na superintendência da PF no Espírito Santo.

As violações que levaram o STF a decretar a prisão preventiva não foram divulgadas. Fontes da Assembleia Legislativa do Espírito Santo relataram à reportagem que os advogados do deputado ainda não tiveram acesso a detalhes do caso.

Procurada pelo Estadão, a presidência da Assembleia Legislativa não se manifestou.

O senador Magno Malta, presidente do diretório estadual do PL, usou as redes sociais para criticar a prisão. "Um deputado estadual, que tem foro, que tem residência fixa, é muito estranho. O nosso estado democrático de direito está violado", afirmou.

Eleito em 2018 na esteira do bolsonarismo, Capitão Assumção está no segundo mandato como deputado estadual. Ele ganhou projeção por ajudar a liderar a greve da Polícia Militar no Espírito Santo em 2017. Na época, passou dez meses preso preventivamente.

O deputado é investigado pela PF por participar dos bloqueios de estradas promovidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.