Mariana Rios se pronuncia após sair do comando de A Grande Conquista

Mariana Rios se pronunciou após Rachel Sheherazade ser anunciada como a nova apresentadora de A Grande Conquista, reality da Record TV que foi comando por ela em 2023.

Através das redes sociais, ela gravou um vídeo e falou um pouco com os fãs sobre a decisão de não continuar como apresentadora:

- Nos dois últimos anos, tive duas grandes oportunidades tanto apresentando a Ilha Record quanto a Grande Conquista. Dois trabalhos que foram verdadeiros presentes para mim. Eu aprendi tanto, trabalhei muito ao lado de uma equipe que só me fez bem. Sou extremamente grata. E só eu sei o quanto foi difícil tomar a decisão em não aceitar o convite para apresentar a segunda temporada. Mas eu preciso ser fiel aos meus planos e sonhos.

E continua:

- E nesse momento eu não conseguiria me dedicar como me dediquei estando a frente do programa. Eu quero agradecer a todos que acreditam em mim e confinam em minhas decisões. E aqueles que me dão chance de ser quem eu sou! Isso não tem preço. E a palavra para hoje é coragem. Sem ela estacionamos não conseguindo sair do lugar. Desejo que ela sempre me acompanhe. Vamos em frente. Ontem, hoje e sempre.