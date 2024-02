China promete supervisão mais rigorosa de estratégia de acesso direto ao mercado (DMA)

Reguladores na China disseram que irão supervisionar de forma mais rigorosa o chamado acesso direto ao mercado (DMA, pela sigla em inglês) - uma popular estratégia de negociação quantitativa que é, de modo geral, altamente alavancada -, na tentativa de estabilizar os mercados financeiros, após a Bloomberg noticiar que Pequim planejava eliminar a estratégia gradualmente.

A Bloomberg havia publicado, antes do fechamento dos mercados acionários chineses na quarta-feira (28), que alguns fundos quantitativos foram aconselhados a sair aos poucos de produtos DMA, citando fontes com conhecimento do assunto.

Na quarta, o índice Xangai Composto fechou em baixa de 1,91%, a 2.957,85 pontos, e o índice CSI300 recuou 1,3%.

Após a reportagem, a Comissão Regulatória de Ativos da China (CSRC, na sigla em inglês) afirmou em, comunicado, que "a constante redução da alavancagem dos negócios de DMA ajudará a prevenir e controlar os riscos de mercado e a manter um mercado estável e saudável." A CSRC disse ainda que a supervisão mais rigorosa dos negócios com derivativos no mercado de balcão, incluindo o DMA, garantirá que a indústria controle sua escala de negócios e alavancagem.

Ainda no comunicado, a CSRC afirmou que o volume de negócios DMA tem caído de forma contínua desde o feriado do ano novo lunar, com o volume médio diário de negociação representando cerca de 3% do volume total de negócios do mercado, de acordo com dados da empresa China Securities Inter-Agency Quotation System.

O comunicado veio após outras iniciativas recentes de Pequim com o objetivo de impulsionar a confiança dos investidores nos mercados acionários da China. Fonte: Dow Jones Newswires.