Reino Unido: Clare Lombardelli é nomeada como vice-presidente de política monetária do BoE

O Tesouro do Reino Unido anunciou nesta quinta-feira, 29, Clare Lombardelli como vice-presidente de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês). Lombardelli assumirá o cargo em 1º de julho, para um mandato de cinco anos.

Em comunicado, o BoE informou que a nova dirigente será responsável por supervisionar a formulação e a implementação da política monetária britânica, liderando o setor de pesquisa e análises do banco central. "Clare será integrante do Comitê de Política Monetária, do Comitê de Política Financeira, do Tribunal do Banco da Inglaterra e fará parte da Equipe Executiva encarregada de administrar o BC para atingir seus objetivos estatutários", diz a nota.

Lombardelli substituirá Ben Broadbent no cargo, que atua como vice-presidente do BoE desde 2014. Também no comunicado, o presidente do BoE, Andrew Bailey, e o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, agradeceram Broadbent pelos anos de serviço e parabenizaram a entrada da nova vice-presidente.

Lombardelli é atualmente economista-chefe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e vice-ministra das Finanças do G20.