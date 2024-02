Ribeirão promove 'Dia D' de combate a dengue

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, promove nesta sexta-feira (1), o ‘Dia D’ de combate à dengue, em escolas municipais da cidade. Em todos os bairros da cidade, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias da cidade realizarão a conscientização e distribuição de materiais informativos e tratando sobre a temática junto aos professores da rede.

A ação faz parte do cronograma de ações que a Prefeitura está realizando no combate ao Aedes aegypti, especialmente em cenário de aumento de casos no Estado de São Paulo. De acordo com a Casa, a cidade recebe visitas casa a casa, é munidade de materiais informativos, vistorias, orientações e bloqueios em locais onde há casos positivos de dengue. Ao todo, em 2024, são estimadas mais de 2 mil casas já visitadas em Ribeirão Pires por agentes de controle a endemias.

O canal para denúncias de pontos de proliferação de dengue é o Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão Pires e o chamado pode ser realizado por meio do telefone 4824-3748.

ARMADILHAS

Ribeirão Pires investiu em mais de 700 armadilhas de auto disseminação para conter o avanço da dengue. As armadilhas estão instaladas em escolas, unidades de saúde, estação ferroviária e rodoviária do município, borracharias, comércios locais, entre outros.