Cachorrão vence clássico regional e abre distância na ponta da A3

O EC São Bernardo venceu ontem à tarde o São Caetano por 1 a 0 e segue na liderança do Campeonato Paulista da Série A3. Foi a quinta vitória consecutiva do Cachorrão que está invicto com 24 pontos. Além da derrota, o Azulão volta à zona de rebaixamento com apenas seis pontos.

O gol do Cachorrão foi marcado aos 28 minutos do segundo tempo, em uma bela cobrança de falta de Alyson. O Azulão jogou com um a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Fernando Caixeta atropelou o atacante são-bernardense Guilherme Pires fora da área. A arbitragem considerou uso excessivo da força e aplicou cartão vermelho.

As equipes voltam a campo no próximo sábado (2).