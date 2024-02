Netuno vira na bola parada e terá o Vasco na Copa do Brasil

A classificação do Água Santa para a segunda fase da Copa do Brasil foi com requintes de dramaticidade. O placar de 2 a 1 contra o Jacuipense-BA ontem à noite na Arena Barueri foi construído com muita dificuldade. O time baiano deu trabalho e saiu na frente no primeiro tempo, obrigando o Netuno partir para cima no segundo. O empate veio de pênalti com o meia Luan Dias logo no início da etapa complementar. O mesmo Luan Dias virou aos 34 minutos com um golaço de falta.

A vitória coloca nos cofres do Netuno cerca de R$ 950 mil. Na segunda fase, o time de Diadema enfrentará o Vasco, em São Januário.