Região tem 320 nascimentos em 29 de fevereiro desde 2008

Celebração de mais um ano de vida, o aniversário é aguardado com ansiosidade por muitos, que aguardam pelo bolo, velinhas e decorações, mas imagina ter de esperar quatro anos para, de fato, comemorar aquele que é “o seu dia”? Isabelle Amorim Pedroso comemora hoje seu sexto aniversário, mas não, ela não faz seis anos. A professora de Santo André completa 24, e assopra as velinhas junto a, ao menos, 320 pessoas nascidas desde 2008 no Grande ABC neste mesmo dia 29 de fevereiro, que aparece no calendário apenas em anos bissextos, a cada quatro anos.

A andreense diz escutar diversas piadas, como, por exemplo, “você não fez aniversário, então não vou te dar presente”, além de viver situações embaraçosas, como rodas de conversas em que o assunto chega, com comentários como “coitadas dessas pessoas que nascem dia 29 de fevereiro”. Apesar de tudo, Isabelle ama a data do aniversário e revela a grande expectativa para comemorar “o seu dia” no período correto.

“É engraçado, porque os anos em que se tem o dia 29 de fevereiro cria uma expectativa enorme, e nestes sempre costumo fazer uma coisa. É a cada quatro anos, não é sempre que tem”, comenta a andreense, moradora da Vila Linda, ao lembrar que, na próxima festividade, estará completando 28 anos. “As pessoas costumam não esquecer, porque quando é uma data normal, não se costuma lembrar. Amo fazer aniversário este dia, porque me sinto especial. Não é para qualquer um!”

Em 2020, último ano bissexto no Brasil, foram registrados 63 nascimentos no Grande ABC durante o dia 29 de fevereiro, número bem abaixo dos 87 de 2020. Em 2012 foram totalizados 81 nascimentos, e em 2008 registrou-se 89 nascidos vivos. Os dados são da CRC Nacional (Central Nacional de Informações do Registro Civil), administrada pela Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), que conta com os registros de todos os nascimentos em território nacional. No total, 320 bebês nasceram no dia 29 de fevereiro desde 2008.

A cidade com mais registros nos últimos quatro anos bissextos foi São Bernardo, com 110, seguida por Santo André (80), Mauá (51), Diadema (48), São Caetano (14) e Rio Grande da Serra (5).

O ano bissexto foi criado pelos romanos na época do imperador Júlio César para adequar o calendário ao tempo que o planeta Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Como uma translação (volta ao redor do Sol) é feita em 365 dias, cinco horas, 48 minutos e 36 segundos, esse tempo que “sobra” é arredondado para seis horas e, após quatro anos, somam-se 24 horas — ou seja, um dia a mais no ano (29 de fevereiro). Essa é a 504ª ocorrência do ano bissexto na Era Comum.

Responsáveis por realizar o registro de nascimento de todos os brasileiros, os Cartórios de Registro Civil devem proceder retratando fielmente a realidade dos fatos, isto é, se uma criança nasceu no dia 29 de fevereiro, o seu registro de nascimento deverá ser feito com esta data. A certificação da data vem descrita no documento que serve de base para o registro em cartório: a DNV (Declaração de Nascido Vivo), emitida pelo hospital e assinada pelo médico no momento do nascimento.

“Nós, como registradores, devemos obedecer exatamente o fato jurídico. Então, se a criança nasceu no dia 29 (de fevereiro), nós vamos registrar esse fato”, explica o presidente da Arpen-SP (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo), Leonardo Munari de Lima. “Devemos nos ater aos fatos jurídicos”, finaliza.