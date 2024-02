Cotado para vice, Chuchu mira PL e quer sigla na base de Alex Manente

Cotado para ser vice de Alex Manente (Cidadania) na disputa pela Prefeitura de São Bernardo, em outubro, o vereador Paulo Chuchu (PRTB) tenta migrar para o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de aproximar em definitivo os bolsonaristas da candidatura do deputado federal. De acordo com o parlamentar municipal, ainda há alguns ajustes para que a mudança de partido seja feita.

“É o caminho natural (ir para o PL), mas depende de alguns ajustes”, disse Chuchu. “É a minha intenção ir para o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro e faz parte da negociação político partidária eu ir para um partido que apoie o mesmo projeto que eu. E continuo achando que o projeto do Alex, seja comigo como vice ou com outro, é o mais distante do PT. Por isso, até o momento, tem meu total apoio.”

Em território são-bernardense, o PL está sob o comando de Fernando Longo, que também é secretário adjunto de Coordenação Governamental da gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB). A proximidade com o chefe do Executivo, que tende a indicar o ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB) como sucessor, pode criar um empecilho para a migração de Chuchu. O Diário tentou contato com Fernando durante a tarde de ontem, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

Conforme publicado ontem pelo Diário, é cada vez mais próxima a relação de Alex Manente e a ala bolsonarista. O parlamentar tem boa relação com o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, a quem caberá a palavra final sobre alianças em São Bernardo se o próprio diretório não chegar a um consenso.

Em conversa com a reportagem na terça-feira, Alex confirmou que o vereador está em sua base de apoio na disputa pelo Paço. “Paulo Chuchu é o representante do bolsonarismo e está no nosso movimento em São Bernardo”, comentou o deputado.

O apoio de Chuchu a Alex Manente foi anunciado pelo próprio vereador em entrevista concedida ao Diário em outubro do ano passado. Na ocasião, o parlamentar disse que o nome do deputado federal era o mais distante do PT entre os possíveis candidatos a prefeito de São Bernardo.

“Eu não vejo candidato com mais chance no cenário atual de hoje do que o Alex Manente. Não o conhecia pessoalmente e tive uma grande surpresa conversando com ele durante cerca de uma hora e meia no escritório dele em São Bernardo. Recebi o convite dele e foi uma ótima conversa. Não fechamos nada, mas hoje o cenário mais favorável para me manter distante da esquerda seria o Alex, não vejo outro nome com essa possibilidade”, declarou ele, em outubro.

Paulo Chuchu foi assessor do deputado federal por São Paulo Eduardo Bolsonaro (PL) e chegou ao Legislativo são-bernardense com o carimbo de político bolsonarista. No Grande ABC, o vereador é a figura mais próxima da família Bolsonaro.

Chuchu, inclusive, foi o responsável pela sessão solene que promoveu a entrega de título de cidadão são-bernardense a Jair e Eduardo Bolsonaro, realizada em novembro do ano passado na Câmara.