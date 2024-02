Palavra do Leitor - 29 de fevereiro de 2024

Polarização

‘Bolsonaristas querem indicar vice de Alex Manente em S.Bernardo’ (Política, ontem). Quando o presidente Lula declarou, lá atrás, que vencer a eleição de prefeito em São Bernardo seria ponto de honra do PT em outubro, ele talvez não esperasse que o antecessor Jair Bolsonaro fosse responder na mesma moeda. A disputa tende a ser homérica.

Sérgio Pinto

Santo André

Dengue

‘Brasil se aproxima de 1 milhão de casos prováveis de dengue’ (Setecidades, ontem). A população exige providências das autoridades para o combate à dengue. Não sou contra, mas precisamos entender que a principal arma contra a doença é a eliminação dos mosquitos. Estudos mostram que à maioria dos focos encontram-se nas residências. Portanto o combate à dengue, para ser efetivo, depende de cada um de nós combatendo os focos nas nossas casas, onde o poder público não tem acesso. O poder público precisa atuar em imóveis abandonados, mas não pode prescindir da participação popular, cujo papel é denunciar os focos. A verdade faz bem à saúde.

Roberto Canavezzi

São Caetano

Escritores

Por que não semear na população das sete cidades sementes de Coras Carolinas, Arianos Suassunas, Clarices Lispectores, Raqueis de Queiroz, Vinicius de Moraes e outros muitos? Pois, como sentenciou o escritor Monteiro Lobato, na expressão flagrante de sua sabedoria, “uma nação se faz com homens e livros”. Temos em nossa coirmã, a cidade de São Caetano, a Academia Popular de Letras, que, sob a batuta e maestria de Ana Maria Guimarães Rocha, nos presenteou na Biblioteca Paul Harris com os professores/escritores Kátia Gomes e Paulo Forte. Assim como recebemos essas dádivas, não devemos acreditar que nas outras seis cidades faltam escritores, poetas, letristas, contistas, pensadores e compositores de maravilhas. As secretarias de Culturas do Grande ABC poderiam traçar programas para que crianças e adolescentes encontrem um canto, ou recanto, para plantar suas dedicações criativas.

Cecél Garcia

Santo André

Alerta

Ouvi o presidente dando um alerta ao povo: “não votem em imbecis”. Mas essa última eleição revelou a quantidade de imbecis que foram eleitos e, a continuarem as narrativas, esses imbecis contarão muitas mentiras afim de aumentar a quantidade deles. Existe uma plateia cativa que precisa ser acordada e ser livrada da imbecilidade que se tornou essa política. Enquanto o povo acredita em salvador da pátria, mais fácil ser ludibriado pelas raposas candidatas-imbecis. Nas redes sociais existem os jegues e o gado cujos votos só podem ser em imbecis. Brasil, um País de tolos imbecis.

Luciana Lins

Campinas (SP)