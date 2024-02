A industria e o youtuber

A informação de que a Basf vai encerrar, em até 18 meses, a produção de tintas automotivas na unidade de São Bernardo, é o mais novo abalo nos alicerces da economia regional. Trata-se de duro golpe. Não apenas pelos cerca de 150 empregos que devem ser cortados ao fim do processo, mas, principalmente, pela inação das autoridades – o que inclui, especialmente, o prefeito Orlando Morando (PSDB) – diante da aceleração inexorável do processo de desindustrialização que está dizimando o parque fabril do município, outrora referência nacional. A saída da companhia se soma à debandada em série que já afastou da cidade gigantes multinacionais do segmento, como a Ford e a Toyota.

A decisão da Basf é mais do que um simples ajuste de negócios; é testemunho doloroso da desindustrialização que está tornando desolador o cenário de São Bernardo. Enquanto isso, Morando, ao menos até o momento, demonstra desinteresse alarmante diante do declínio industrial que se desenrola sob seu nariz. A falta de iniciativa municipal em discutir políticas e estratégias para combater a fuga de grandes empresas está contribuindo para transformar a cidade, outrora bastião de produção fabril, em deserto industrial. A omissão do prefeito diante desta realidade é, no mínimo, decepcionante, pois é sua responsabilidade defender os interesses econômicos e sociais do são-bernardense.

Ao encerrar a operação de tintas automotivas em São Bernardo, a Basf coloca em risco mais de uma centena de empregos e lança sombra sobre o futuro da produção automotiva no Grande ABC. Enquanto a desindustrialização, por sua intensidade, desperta a atenção internacional – a revista britânica The Economist, bíblia da economia mundial, chegou a chamar a região de “cinturão da ferrugem da América do Sul” –, Morando gasta o tempo promovendo restaurantes, bares e até tenda de churrasquinho grego em suas redes sociais. O prefeito que chegou ao poder, sete anos atrás, prometendo revolucionar a indústria são-bernardense, aproxima-se do fim da gestão como youtuber gastronômico. É triste.