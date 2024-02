Júnior Santos faz 4, Botafogo dá show no Aurora e pega Red Bull Bragantino na Pré-Libertadores

Como há muito tempo não se via, o Botafogo conquistou uma vitória tranquila e consistente na noite desta quarta-feira. Com direito a quatro gols do atacante Júnior Santos, o time carioca goleou o Aurora-BOL, por 6 a 0, no Engenhão, no Rio de Janeiro, no jogo de volta da fase preliminar da Copa Libertadores, e avançou com o agregado por 7 a 1. Outro destaque foi Tiquinho Soares, que desencantou após seis jogos e fez as pazes com a torcida. Savarino completou a goleada.

Agora o Botafogo terá pela frente o confronto brasileiro, diante do Red Bull Bragantino, que passou pelo Águilas Doradas-COL, nas penalidades, após dois empates. As datas dos confrontos ainda serão divulgadas pela Conmebol.

Pressionado, o Botafogo quis resolver o jogo logo no começo. Com dois minutos de bola rolando, Eduardo lançou Tiquinho Soares que avançou e cruzou rasteiro. Savarino furou, mas Júnior Santos apareceu na segunda trave e abriu o placar. Minutos depois, aos 14, Damián Suárez fez belo lançamento para Tiquinho, que dominou no peito e teve que finalizar duas vezes para marcar aos 14. Antes Savarino ainda teve um gol anulado por impedimento.

Depois dos gols, o Botafogo se permitiu abaixar as linhas. Deixando a bola com o Aurora, o time carioca buscou atacar nas costas da defesa, com saídas rápidas. Com o passar do tempo, os donos da casa foram se desconectando com a partida, errando passes e desperdiçando grandes oportunidades de contra-ataque. Com mais qualidade, quando teve o controle da partida novamente, Savarino aumentou a conta, aos 46. O venezuelano recebeu na ponta esquerda e bateu na saída do goleiro.

Na segunda etapa, o Botafogo manteve o apetite. Hugo recebeu lindo passe de letra de Tiquinho, mas parou no goleiro. Na sequência do lance, Tiquinho fez fila na defesa boliviana e serviu Júnior Santos, que bateu na saída de Akologo para marcar o quarto. Leve em campo, Tiquinho Soares chegou a marcar o quinto, porém foi apontado posição irregular do atacante.

Sem baixar a guarda, o Botafogo começou a usar o jogo para recuperar a confiança e reconquistar a torcida. Sem deixar espaço, Savarino parou duas vezes no goleiro do Aurora. Pressionando, Tiquinho recuperou a bola, driblou a marcação e serviu para Júnior Santos marcar o terceiro, aos 24. Com o jogo sob controle, ainda deu tempo de Júnior Santos ser o astro da noite. Savarino soltou o pé, o goleiro deu rebote e o camisa 11 fez o quarto, aos 35, coroando uma partida perfeita do Botafogo no Engenhão.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 6 X 0 AURORA-BOL

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Damián Suárez (Mateo Ponte), Lucas Halter, Alexander Barboza (Kauê) e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê (Gregore) e Eduardo (Diego Hernández); Júnior Santos, Tiquinho Soares (Janderson) e Savarino. Técnico: Fábio Matias (interino).

AURORA - Akologo; Robles (Cabral), Luis Barbosa e Amarilla; Didi Torrico (Dario Torrico), Michelli, Alaníz e Jair Torrico. Reinoso (Bustamante), Blanco e Serginho (Sejas). Técnico: Mauricio Soria.

GOLS - Júnior Santos, aos dois, Tiquinho Soares aos 14, e Savarino, aos 46 minutos do primeiro tempo. Júnior Santos, aos seis e aos 24 e 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alexander Barboza e Damián Suárez (Botafogo); Michelli, Luis Barboza, Alaníz, Blanco e Robles (Aurora).

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

RENDA - R$ 740.697,00.

PÚBLICO - 21.917 pagantes.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).