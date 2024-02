Internacional vence ASA-AL e se classifica na Copa do Brasil; América-MG é eliminado

Mais sete times garantiram classificação para a segunda fase da Copa do Brasil de 2024 no decorrer do dia desta quarta-feira (28). O maior destaque ficou para o Internacional, que sem sustos, passou pelo ASA-AL. Por outro lado, o América-MG acabou eliminado pelo Maringá-PR com dois gols marcados nos acréscimos do segundo tempo.

Com gols de Lucas Alario e Vitão, um em cada tempo do duelo, o Internacional venceu o ASA-AL, pelo placar de 2 a 0, no estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca, interior de Alagoas. Essa foi a sétima vitória seguida do time gaúcho na temporada.

Na segunda fase, o Internacional irá enfrentar o Nova Iguaçu-RJ, que nesta quarta-feira, se classificou ao atropelar o Itabuna-BA por 8 a 0. Essa foi a maior goleada desta edição do torneio até aqui.

Por outro lado, o América-MG não teve a mesma sorte e acabou eliminado. Depois de segurar o empate sem gols por mais de 90 minutos, o suficiente para ficar com a classificação por ter melhor colocação no ranking de clubes da CBF, o time mineiro viu o Maringá-PR fazer dois gols nos acréscimos no estádio Willie Davids, vencer o duelo por 2 a 0, e avançar de fase.

Outros destaques ficaram para a classificação do São Bernardo-SP, representante paulista, em cima do Olaria-RJ. Ferroviário-CE, Petrolina-PE e Murici-AL foram outros times que garantiram a classificação nesta quarta-feira.

A Copa do Brasil 2024 está sendo disputada por 92 clubes. Só de entrar em campo, os times faturam mais de R$ 1 milhão e os que avançaram de fase ainda somam mais R$ 1,5 milhões como premiação.

Confira os resultados até aqui desta quarta-feira (28) de Copa do Brasil:

Olaria-RJ 0 x 1 São Bernardo-SP

Maringá-PR 2 x 0 América-MG

Maranhão-MA 1 x 2 Ferroviário-CE

Petrolina-PE 3 x 2 FC Cascavel-PR

Itabuna-BA 0 x 8 Nova Iguaçu-RJ

Murici-AL 2 x 1 Confiança-SE

ASA-AL 0 x 2 Internacional-RS.