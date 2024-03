Dílson de Oliveira Nunes. O adeus em forma de memória. O jardim da velha escola. A colaboração dos amigos. O pensamento final.

A revista eletrônica que Dílson de Oliveira Nunes criou, número de março de 2024, saiu como edição especial comemorativa ao quinto aniversário do informativo. No total, 1.236 páginas de informações, memórias, entrevistas, fotos maravilhosas de hoje e de ontem, receita culinária, poesia e aula de matemática...

O pensamento voltado a Deus saiu na última página. Na apresentação, um agradecimento do querido Dílson: “Agradecemos a quem acredita, prestigia e encoraja nosso projeto”.

Nota da memória: “Ginásio Utinguense” sempre foi publicado sem anúncios comerciais, apenas com matérias jornalísticas, de memória. O novo jornalismo do Grande ABC, como sempre escrevemos. Sem sombra de dúvidas: vai fazer falta.

EM PAUTA

O Ginasiano Utinguense on-line: ano V, nº 60.

Como sempre, revista dedicada aos ex-alunos veteranos da Escola Amaral Wagner.

Na capa, o jardim da escola. “Era assim até 1969”.

Receita da Madá: camarão na moranga, com catupiry

Por onde anda o Tardochi? Colaboração: Pedro Ângelo Spada Correa.

Um certo exame oral. Colaboração: Sidney G. Riquetto e Odair Gea.

Outros carnavais. Crônica de Milton Martins.

Duas décadas de pavor, sobre a minissérie “Betinho, no fio da navalha”, da Globo. Artigo: Dílson de Oliveira Nunes.

Equívocos comerciais. Artigo: Dílson de Oliveira Nunes.

Lembranças do Amaral. Crônica de João Boteon.

Ulular. Colaboração: Júlio Ricardo.

Minha vida toda esperei. Uma poesia de Morisa Del Picchia.

Exercício: propriedades da potenciação.

Uma cobrança: deteriora-se a placa de inauguração da Praça Cônego Renato Angelucci, na antiga ACTU (Associação Católica dos Trabalhadores de Utinga), datada de 11 de agosto de 1957.

Os aniversariantes de março e abril.

Pensamento final: gratidão a Deus.

NOTA DA MEMÓRIA - Nem pensar que em abril não teremos o número 61 do Ginasiano Utinguense...

CAPA. Assim foi o jardim da Escola Amaral Wagner até 1969. Turma de 1981 do curso técnico de química do Colégio Pentágono: mire-se no exemplo dos veteranos do Amaral Wagner. No destaque, Dílson de Oliveira Nunes (1947-2024)

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 3 de março de 1994 – ano 36, edição 8637

MANCHETE – Governo (Itamar) vai punir aumentos com importação.

Metalúrgicos de Guarulhos e Osasco pararam parcialmente ontem (2-3-1994) por 12 horas.

Craisa (Santo André) adota URV para cesta básica.

BILLINGS – Uma grande campanha será lançada na próxima segunda-feira (7-3-1994) para tentar reverter o quadro de devastação do reservatório.

O projeto “Eu te quero viva” conta com o apoio de 70 entidades, quatro delas internacionais, e do Diário, e pretende reunir 2 milhões de assinaturas.

SAÚDE – Estado municipaliza o Hospital Anchieta, em São Bernardo.

FUTEBOL – Ontem à noite (2-3-1994): no Canindé, Portuguesa 2, Santo André; no Anacleto Campanella, São Caetano 1, Marília 1.

EM 3 DE MARÇO DE...

1904 – Prefeitura de São Paulo anunciava um novo sistema de iluminação pública a álcool em freguesias ainda não servidas por gás.

Estrada de Ferro São Paulo Railway registrava o furto de 179 sacas de café nos dois primeiros meses do ano.

1909 – Nos dois primeiros meses do ano entraram no Porto de Santos 4.575 imigrantes, dos quais 354 subsidiados.

Em São Paulo, o dr. Ennes de Sousa realizava conferências sobre o seu recente invento chamado para-choques.

1929 – Reaberto o Cine-Parque Monte Alegre, em São Caetano.

1969 – A Apolo-9 era lançada no Cabo Kennedy, na Flórida, com três tripulantes.

1979 – Ribeirão Pires abria as comemorações do 25º aniversário de emancipação. Um churrasco foi servido à Imprensa na Companhia Brasileira de Cartuchos. Roberto Bottacin lançou o livro “Ribeirão Pires...sua história”.

Criada a APAE de Diadema. Na presidência, Leonardo Spinello.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Minas Gerais, hoje é o aniversário de Alagoa, Bandeira, Canaã, Carbonita, Chapada do Norte, Claro dos Poções, Mirabela, Nova União, Santa Rita de Ibitipoca e Varzelândia.

E mais: Autazes (AM), Pão de Açúcar (AL) e Ribeirão do Largo (BA).

HOJE

Dia Nacional do Otorrinolaringologista

Dia internacional dos cuidados com a audição

Dia Mundial da Vida Selvagem, comemorado pela primeira vez em 2014.

Dia do Seringueiro

3º Domingo da Quaresma

3 de março

Não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio.

João 2,13-25

Ilustração: blog Missario (divulgação)