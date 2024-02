97 poetas. 224 poemas publicados. Autores de 19 cidades... ...e seis Estados da Federação. 17 livros postados em Santo André.

A cidade que me recebeu

Tenho orgulho de nela habitar.

A contribuição valeu

Pelo magnifico olhar.

Anita dos Santos Grego, “Poemas da Cidade”. São Paulo: Suprema Assessoria Editorial, 2014.

Leonardo José Dutra Campos é o entrevistado. Poeta ele próprio. Escritor e animador cultural. Conta a história da Coopacesso que não só publica livros como revela novos autores, de todas as idades.

A economia solidária está presente na Coopacesso e na entrevista de Leonardo Campos. Ele focaliza os novos poetas e faz justiça aos que os antecederam e já não estão entre nós, de Osvaldo Varoli a Guido Fidelis, passando pelos padres franceses trabalhadores e pelos padres Filhos da Caridade, que trocaram Santo André por Vacaria, no Rio Grande do Sul.

“Minha mensagem de agradecimento a quem acredita na poesia, na literatura e no trabalho sério da Coopacesso”, finaliza Leonado Campos.

São dez anos de estrada e a inspiração é Santo André. Os quatro primeiros livros, editados entre 2014 e 2017, homenageiam o Hino de Santo André, composição de dois professores pioneiros do Instituto de Educação Américo Brasiliense, José Amaral Wagner (letra) e Luiz Carlos da Afonseca e Castro.

Volume 1 – Santo André livre terra querida.

Volume 2 – Forja ardente de amor e trabalho.

Volume 3 – Em teu solo semeias a vida.

Volume 4 – Em teus lares há pão e agasalho.

E segue a coleção, ano a ano, até os dias atuais. E com que emoção, ao longo do programa, fomos folheando e exibindo cada um desses 17 livros! – quando da primeira edição, a Coopacesso ainda não havia sido criada.

Assistam à entrevista. Procurem pelos livros. Toda a coleção pode ser lida na Biblioteca Municipal Nair Lacerda, junto ao Paço de Santo André. Mas nada como ter em sua estante os exemplares. E ler, comentar, inspirar-se.

Da parte desta página “Memória”, o desafio é encontrar, edição a edição, um cantinho para transcrever pedaços dos poemas, o que iniciamos hoje.

Anita dos Santos Grego foi a pioneira. Está no alto da página. E lá se foram dez anos...

ORAÇÕES EM FORMA DE POESIA

Livre terra querida, Santo André oferece, o amor que enaltece, com trabalho e guarida.

Aparecida das Dores Antunes

Santo André dos bandeirantes, Santo André dos viajantes, Santo André de João Ramalho, do cantar de muitos galos.

Eunice Germana Corrêa

Livre terra querida, de ruas e de vielas. Onde cada janela, é moldura colorida.

Fernando da Silva Cardoso

Santo André é uma cidade, muito humilde e popular, trabalha bem no que faz, e nada deixa a desejar.

Gelson Azarias de Sousa

Não vou inventar e nem contar histórias. Nem escrever poemas sobre Santo André. Não sou poeta. Gosto de poesia, mas sou prosador. Este, talvez, seja poema em prosa. Pretendo falar do português João Ramalho.

Hildebrando Pafundi

Difícil caminho, grande a messe. Tantas histórias, por onde começar? Sessenta anos de nossa Diocese. Muito há para se recordar.

Jorge Alberto Carrilo

Santo André, seu céu é encanto. Tão lindo que me curvo, confesso. És meu doce e adorado recanto. Inspiração constante para cada verso.

Leonardo J. D. Campos

NOTA DA MEMÓRIA – São ou não são orações de amor andreense? Leonardo, em seus versos, cita os padres José Mahon, Alfredinho e Jorge Galdino, “seu” Salvino, Manoel dos Santos, Anastácio Brolezzi, Philadelpho Braz. Nomes que amaram Santo André.

Leonardo, valeu. Como será gratificante ir lembrando de outros poemas, de outros versos, de outros autores... Aguardem.

NO AR

A entrevista completa de Leonardo Campos está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no face-book da Memória (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito das fotos 1 e 2 – Projeto Memória (foto e reproduções)

O INÍCIO. Capas dos primeiros Poemas da Cidade, criação de André Tolenttino e três símbolos da cidade de Santo André: o Hino, o Paço e o Monumento ao Trabalhador. No destaque, Leonardo Campos, organizador da série

Evangelho

29 de fevereiro

Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abrahão. Também o rio morreu e foi sepultado.

Ilustração: Imaculada da Conceição (divulgação)