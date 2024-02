Obituário - 29 de fevereiro de 2024

Guerino Gilioli Volpi

(Vargem Grande do Sul, SP, 27-7-1932 – Suzano, SP, 20-2-2024)

Professor Guerino Volpi apenas nasceu em Vargem Grande do Sul, cidade que veio a conhecer já adulto. Ocorre que, aos 2 anos de idade, sua família mudou-se para Rancharia, na região de Presidente Prudente. Ali Guerino viveu até a adolescência.

Os Volpi ainda viveram uma temporada no Paraná. O certo é que o destino seria Mauá, onde um tio de Volpi já residia. Era 1945, 1946...

Essa e outras histórias o professor Guerino Volpi registrou na Semana Mauá 2016, ao lado do amigo Moacyr Antonio Ferrari.

Em Mauá, o jovem Guerino trabalhou na Porcelana Mauá. Chegou a coordenador de turma. Houve o retorno a Rancharia. Lá nasceu o Clovis, irmão caçula, em 1948. O retorno a Mauá e Guerino à Porcelana Real. Mas o que ele queria mesmo era ser músico.

O desejo foi atingido. Volpi aprende música. Leciona a matéria. Cria, em 1956, o Conservatório Musical de Mauá, que dirigiu até recentemente, formando inclusive ótimos professores.

Guerino Volpi chega a secretário municipal de Cultura. Recebe o título de Cidadão Mauaense. E elege a cidade como a sua. Agora, a partida, aos 91 anos.

Professor Guerino era filho de Alípio Volpi e de Adalgisa Gilioli. Viúvo de Rosalina Rigo Volpi, deixa dois filhos, Marcia e Marcos. Era tio do prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, e irmão do ex-prefeito, Clovis Volpi.

Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Foi velado no Cemitério São José, em Ribeirão Pires, e sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Vitória, Mauá.

SANTO ANDRÉ

Adyles Giavoni Rodrigues da Rocha, 92. Natural de Jundiaí (SP). Residia na Vila Rio Branco, em Jundiaí. Pensionista. Dia 20, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Desterro, em Jundiaí.

Josepha Castellam dos Reis, 91. Natural de Getulina (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Ana Fernandes de Freitas, 88. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Guilherme Martins Barrinha, 87. Natural de Pirangi (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Argemiro Lourenço Panisso, 85. Natural de Tabapuã (SP). Residia no bairro Capuava, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Etelvina de Souza Alves, 71. Natural de Itaju (SP). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 20. Cemitério Municipal de Itaju.

Luzia de Souza Ribeiro, 69. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero Sebastião da Silva, 66. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos de Oliveira Preto, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Taxista. Da 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Emília Alves de Sousa, 56. Natural de São Mamede (Paraíba). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Comerciante. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regis Madureira, 47. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Jornalista. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dedisson Bertini Encarnacion, 24. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Lúcia Patrão da Silva, 80. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Jardim da Colina.

Raimundo Lopes da Silva, 71. Natural de Marcelino Vieira (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Ipanema, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Erzio Secco, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nilson Braga, 65. Natural de Bariri (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Marcelina Domingas de Jesus, 98. Natural de Grão Mogol (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Luísa Alvarez Martinez de Monastério. 95. Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Cícero Leandro da Silva, 94. Residia na Vila Santo Estefano, em São Paulo, Capital. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Benício Felício, 83. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Cicero José Laurentino, 73. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

Jurandir de Lima Silva, 57. Natural de Vitória de Santo Antão (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Aline Pereira Bargas, 38. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Claudionor Soares Oliveira Filho, 37. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Rosa Tibúrcio Farabotto, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque dos Bancários, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Catarina Serafim Gomes, 81. Natural de Garça (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Antonio Gonçalves dos Santos, 70. Natural de Quipapá (Pernambuco). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.