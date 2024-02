Obituário - 28 de fevereiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Terezinha Chaves Mendes, 93. Natural de Curvelo (MG). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lima Correa, 92. Natural de Monte Belo (MG). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zulmira Rosa Vargem, 84. Natural de Avaré (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jazinete dos Santos, 81. Natural de Riachuelo (Sergipe). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Roberto Cardoso, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Satélite Santa Bárbara, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Zilda Irene da Silva Oliveira, 66. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isaac Manoel Alexandre, 61. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Roberto Alves, 59. Natural de Itapevi (SP). Residia no Jardim Brique, em Itapevi. Diretor. Dia 18, em Santo André. Cemitério Alphacampus, em Jandira (SP).

Solange Morales Dua, 63. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

SÃO BERNARDO

Neide Teresinha Fregonesi Alonso, 83. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Jordana de Queiroz Lopes, 36. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bela, em São Paulo, Capital. Analista de compras. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Genesilda Menegati Garcia, 85. Natural de Oriente (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 18, em Santo André. Cemitério Parque dos Girassóis.

Antonina Alves Gomez, 79. Natural de Taiobeiras (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

José Francisco Mateus Filho, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Maurílio da Silva, 42. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Aparecida de Brito Ramos, 79. Natural de Votuporanga (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elias Cipriano de Sousa, 74. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Alves Maciel, 87. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

DIA 19 de fevereiro

SANTO ANDRÉ

Dirce Lopes Francisco, 85. Natural de Santo André. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Pedro dos Santos, 85. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdomiro de Oliveira Santos, 83. Natural de Colina (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlene Richter, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

Severino Vicente da Silva, 76. Natural de Aliança (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Talvez Alves de Souza, 73. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Wagner Gazzi, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Comprador. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Patrícia Santos Alves, 42. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Ajudante geral. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diego Vinícius dos Santos, 38. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Aparecida Grigorine, 97. Natural de Ipaussu (SP). Residia na Vila Jerusalém, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Daniel Gonçalves dos Anjos, 31. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Atendente de loja. Dia 19, em Santo André. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Palmira Vilela Monteiro, 89. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rita Prescinotti, 58. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 19. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Lídia Rodrigues Ferreira, 81. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 19. Cemitério do Povoado do Penachinho, em Boa Nova (BA).

Maria Aparecida Domingos, 78. Natural de Jequeri (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Yuriko Hazeda, 94. Natural de Lins (SP). Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Eric Faria, 39. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.