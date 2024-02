Após suspender dívida, Terra Mix segue em Ribeirão Pires

Com dívidas atualizadas que chegam a um montante de R$ 1.651.802,03 cobradas judicialmente por falta de pagamento da Prefeitura de Ribeirão Pires, a empresa Terra Mix Pavimentação segue vencendo licitações e atuando no município. Nos últimos dias, a empresa venceu outra concorrência e vai executar obras em seis áreas públicas na cidade. O contrato contempla um programa de intervenções nas chamadas “praças esportivas” com valor de R$ 3.585.033,14.

A dívida que a Prefeitura ribeirão-pirense tem com a Terra Mix e que foi judicializada é de janeiro de 2016, último ano da gestão do ex-prefeito Saulo Benevides, hoje no Avante. O contrato para fornecimento de areia e pedra para a administração tinha vigência de 12 meses e se estendia até o início da gestão do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB). O processo perdurou até a administração do então prefeito Clóvis Volpi (PL), quando foi arquivado provisoriamente em 20 de junho de 2023, por falta de manifestação da empresa.

A Terra Mix é de propriedade de Angelica Megumi Sekitani Alves de Oliveira, esposa de Davi Alves de Oliveira, proprietário da Davi Caminhões. Os dois já são parceiros da administração ribeirão-pirense de longa data. Porém, possuem relações mais estreitas com a gestão do prefeito Guto Volpi (PL).

As praças esportivas, novo projeto que a Terra Mix será responsável pelas obras, contemplam: Parque das Fontes (R$ 648.266,20), Vila Monteiro (R$ 648.366,73), Jardim Ribeirão Pires (R$ 529.702,04), Rua Serrinha – Quarta Divisão (R$ 428.153,58), Santa Luzia (R$ 802.466,68) e Jardim Caçula (R$ 528.077,91).

A empresa também é responsável pela construção da nova USF (Unidade de Saúde da Família) do Jardim Serrano ao custo de R$ 1,4 milhão aos cofres do Paço e pelas operações tapa-buracos realizada ao longo dos anos de 2022 e 2023.

Além desses contratos, a empresa também presta serviço de manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública, faz a locação de veículo adaptado para o projeto Castramóvel (veículo que dá suporte às castrações animal gratuita pelos bairros da cidade), faz também roçagem, capina e plantio de grama, aluga banheiros itinerantes para eventos promovidos pela administração municipal, entre outros serviços.

Procurada pelo Diário, a Prefeitura de Ribeirão Pires não se manifestou até o fechamento desta edição.